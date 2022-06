Concert de casseroles: Yewwi Askan Wi satisfait de la mobilisation des populations Après le concert de casseroles, leader du Pastef a considéré que c'est un vent de satisfaction qui souffle au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Les leaders de Yaw estiment que l'adhésion de la population constitue un message pour le pouvoir et l'opposition.

Khalifa Sall et Cie, en conférence de presse ce jeudi, ont décrypté cette nouvelle forme de lutte et la situation actuelle du Sénégal. Le concert de casseroles est interprété de la même manière par l'essentiel des leaders de Yewwi Askan Wi. "Ce concert est un référendum. Parce que, la majorité des Sénégalais était sortie hier, toutes catégories confondues. Ce qui est frappant est que les populations sont sorties pas seulement avec des casseroles, mais avec des messages ", constate Aïda Mbodj.



D’après Habib Sy , ce qui s'est passé hier, c'est l'illustration de l'aversion que le peuple a pour Macky Sall. Le gouvernement, regrette-t-il, a failli, malgré le taux de croissance chanté partout. PourHabib Sy va jusqu'à craindre le pire dans les jours à venir, car "l'État n'a pas pris les mesures idoines pour prévenir les crises qui secouent le monde actuellement. Cette faillite, il la note surtout "sur le plan démocratique.



"Ce tsunami de casseroles montre que ce peuple a vomi Macky Sall. Les Sénégalais ont faim. Ce qui le prouve est qu'à l'heure du dîner, ils ont utilisé les marmites pour faire du bruit ", relève Cheikh Tidiane Youm.



Les leaders de Yewwi restent convaincus que le peuple sénégalais a choisi son camp. Et ce choix résulte, selon eux, d'une situation économique et politique "en dégradation continue ".



Ainsi, Ousmane Sonko révèle que "Macky Sall a battu le record d'arrestations politiques. Il a arrêté en 10 ans, 700 personnes pour des motifs politiques".



Et, la coalition Yewwi Askan Wi compte poursuivre le combat. Le leader du Pastef rappelle que toutes les manifestations prévues sont maintenues, y compris celle du 29 juin.



