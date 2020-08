Concertation entre le Ministre de la Justice et le SYTJUST : des jalons posés pour décanter la situation Dans un souci d’apaisement des relations très tendues au sein de la Justice, des jalons ont été posés pour décanter la situation. Hier, lundi 2 4 août 2020 de 17 heures à 23 heures 55 minutes, au ministère de la Justice, Me Malick Sall, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a reçu en audience, le bureau exécutif national du SYTJUST, conduit par le Secrétaire général, Maître Ayé Boun Malick Diop.

Donc après plus de 6 heures d’échanges, selon le compte-rendu d’audience, il a été convenu ce qui suit :



Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice s'engage à tout mettre en œuvre pour accomplir toutes diligences à l'effet de faire payer au cours du mois de septembre 2020, un montant utile dans le cadre des primes dont la mise en œuvre pérenne sera assurée par un texte étudié et proposé par le comité qui tiendra sa première réunion le jeudi 27 août 2020 à 17 heures.



Ledit comité poursuivra l'étude et la préparation des projets de textes concernant :

- Les statuts des travailleurs de la Justice ;

L'assiette du fonds commun des greffes.



Pour faciliter la mise en œuvre de ces engagements, le Garde des Sceaux demande au SYTJUST la suspension du mot d'ordre de grève avant la tenue de la réunion du comité prévue le 27 août 2020. Et Le Bureau exécutif national du SYTJUST s’est engagé à soumettre ladite demande à sa base.



Cette réunion du 24 août 2020 s'est tenue en présence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, de Maître Doudou Ndoye en qualité de facilitateur, des représentants du Haut Conseil du Dialogue social, du représentant de l'Association des Juristes africains et du Secrétaire général de l'UNSAS.



