Concertations sur le Mali: Les Présidents Faure Éyadéma et Macky Sall en mode Top Secret à Dakar Après son voyage discret dans la capitale malienne, où il s’est entretenu avec le Colonel Assimi Goïta, le Président togolais Faure Éyadema a transité par Dakar, hier jeudi, tard dans la soirée.

Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", l’homme fort de Lomé a rencontré son homologue sénégalais, le Président Macky Sall. Sa visite dans la capitale sénégalaise a été tenue discrète par les services protocolaires du pays.



Faure Éyadéma a demandé selon des informations de "Confidentiel Afrique", au Président Macky Sall de prendre le dossier malien en main et de s’impliquer davantage pour le retour du Mali au sein des instances communautaires Cedeao-Uemoa. Selon nos confrères, Macky Sall qui assurera à compter du 22 janvier 2022 la présidence tournante de l’Union africaine, a rassuré son homologue togolais qu’il abattra toutes ses cartes pour un dégel de la crise politique et économique.



D’après leurs sources bien informées, le Président Macky Sall va câbler dès ce vendredi, les Chefs d’État, Alassane Ouattara, Nana Kufo, Muhamadu Buhari.



