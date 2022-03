Conclave à Saly Portudal: Abdou Karim Sall prône la création d'un observatoire national du littoral

Des experts venus de différents pays dont la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal, sont à Saly Portudal pour 4 jours, afin de réfléchir sur les jalons à poser pour mettre fin aux agressions faites sur nos océans. "La santé des océans, enjeux et développement durable", est le thème central de la rencontre, ce que le ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, trouve intéressant, au moment où, dit-il, l’avancée de la mer, les changements climatiques et la présence de plastiques dans les océans, menacent la vie humaine. Pour cela, le ministre et non moins maire de Mbao, prône la création d’un observatoire du littoral.