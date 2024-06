Conclusions des Assises de la Justice : Une victoire pour les adeptes du « yamba » Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

La clôture des travaux du Dialogue national a eu lieu le mardi 4 juin 2024, au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio. À cette occasion, des recommandations ont été élaborées afin de restaurer la réputation de la justice, de lui rendre son prestige légitime et de rétablir son lien avec le peuple qu’elle […] La clôture des travaux du dialogue national a eu lieu le mardi 4 juin 2024, au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio. À cette occasion, des recommandations ont été élaborées, afin de restaurer la réputation de la justice, de lui rendre son prestige légitime et de rétablir son lien avec le peuple qu’elle est censée représenter. Des propositions de réforme ont été avancées concernant le traitement des infractions liées à la consommation de chanvre indien. Les partisans de ces réformes soulignent les conséquences sociales et économiques négatives de la criminalisation excessive des consommateurs de drogue. Cette approche peut entraîner une stigmatisation injustifiée des individus et aggraver les cycles de pauvreté et de criminalité. Par conséquent, ils estiment opportun de ne plus condamner les fumeurs de chanvre indien à des peines d’emprisonnement. À la place, ils proposent l’imposition d’amendes proportionnelles, qui pourraient dissuader les contrevenants, tout en offrant une solution plus constructive. Les conclusions des réformes préconisent ainsi de substituer les peines d’emprisonnement par des amendes pour les fumeurs de chanvre indien.



Source : Source : https://atlanticactu.com/conclusions-assises-judic...

