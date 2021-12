Concours d’art oratoire: La gagnante Mame Maty Fall Ndiaye se confie

La gagnante du concours d'art oratoire a été connue. Il s'agit de Mame Maty Fall Ndiaye, 19 ans, étudiante à Ensup Afrique en licence 1 en Marketing et Communication. "Le concours d'art oratoire ne faisait pas partie de mes plans, c'est une amie qui m'y a inscrite", a-t-elle révélé. Elle a exprimé sa joie pour le prix qu'elle a reçu et remercie les membres de sa famille pour leur soutien...

