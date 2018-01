Concours de bouton nucléaire : "le mien est plus gros", dit Donald Trump à Kim Jong-un

Le président américain a invectivé le leader nord-coréen dans une rhétorique digne des cours de récré.

Puéril et ridicule, l'échange n'en serait pas si glaçant s'il ne concernait pas les armes nucléaires. Sur Twitter, le président des États-Unis a invectivé le leader nord-coréen sur la taille de son bouton, "qui est le plus gros".



Lundi 2 janvier, Kim Jong-un s'est vanté, dans son discours annuel, des capacités nucléaires de son pays – et de l'impact que ceux-ci pourraient avoir sur les États-Unis. "Un bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. C'est une réalité, pas une menace", a-t-il ajouté.



En découvrant ce discours, Donald Trump a trouvé opportun de répondre à Kim Jong-un sur Twitter. "Est-ce que quelqu'un de ce pays appauvri et affamé peut lui dire que j'ai moi aussi un bouton nucléaire, sauf qu'il est plus gros et plus puissant que le sien ? Et surtout, mon bouton, il marche, lui !", a-t-il grondé.