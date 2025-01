Concours de dictée : seize lycéens primés à la Place du souvenir

Le centre de ressources Ousmane Sembène de la Place du Souvenir africain a primé vendredi, à Dakar, seize élèves des lycées Ngalandou Diouf et Seydou Nourou Tall, à l’issue d’une compétition de dictée ‘dénommée « Epelle-moi », a constaté l’APS.



« Aujourd’hui, nous constatons que les élèves rencontrent d’énormes difficultés avec l’orthographe, raison pour laquelle nous avions jugé nécessaire d’organiser un concours de dictée pour les inciter à lire et à bien manier la langue », a dit l’administratrice de la Place du Souvenir africain, Ngakane Gningue Diouf.



Au total vingt élèves des classes de 3e, 4e, et 5e des lycées Ngalandou Diouf et Seydou Nourou Tall de Dakar ont participé à ce concours de dictée organisé pendant les grandes vacances scolaires.



Parmi les participants, seize élèves ont été primés, trois élèves du lycée Ngalandou Diouf ont terminé sur le podium.



« Les élèves utilisent aujourd’hui plus les smartphones en laissant en rade le livre, alors que le livre est un outil non négligeable, irremplaçable », a relevé l’administratrice de la Place du Souvenir africain lors de la cérémonie de remise de prix aux lauréats.



Elle a lancé un appel aux parents, les invitant à pousser les enfants à la lecture.



La cérémonie s’est déroulée en présence des ambassadrices de la Suède et de Cuba au Sénégal. L’artiste El Hadji Leebon a gratifié le public de contes.



