Concours général 2019 : des irrégularités notées sur les épreuves de maths Des irrégularités ont été notées sur les épreuves du concours général de mathématiques 2019, pour les élèves de terminale. Selon des parents d’élèves, les deux premiers exercices du concours comportent de fausses hypothèses, qui n’ont pas permis aux élèves de résoudre le problème basé sur des probabilités. Pire, révèlent-ils, ce problème a été soulevé et rectifié dans un centre. Ce qui n’a pas été le cas pour d’autres.

Par ailleurs disent-ils, l’exercice numéro 2 téléchargé sur le site des examens et concours, avait déjà été traité par certains élèves. Touches choses, qui faussent l’égalité des chances dans ce concours, disent-ils.

Interrogé par la RFM, le directeur de l’Office du Bac, Socé Ndiaye n’a pas voulu se prononcer, indiquant vouloir d’abord réunir tous les éléments d’information



