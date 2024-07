Concours général 2024 : 100 lauréats obtiennent 112 distinctions

Les résultats de l’édition 2024 du Concours général, sont connus. Cent candidats ont obtenu 64 prix et 48 accessits, soit 112 distinctions au total, dont 63 reviennent à des élèves des classes de première. L’annonce a été faite hier par le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy. ‘’ Nous avons enregistré 112 distinctions : 64 prix et 48 accessits. On note 63 distinctions pour les candidats des classes de première et 49 pour ceux des classes de terminale ’’, a indiqué M. Guirassy, lors d’une conférence de presse, renseigne "Le Témoin".



Cinquante-quatre lauréats des prix revenant aux élèves de première, sont inscrits dans l’enseignement public, les élèves des écoles privées ayant obtenu neuf prix. Le nombre total de lauréats est de 100, dont 53 filles. ‘’i[L’édition 2024 du Concours général s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’organisation a été satisfaisante. Les sujets ont été […] d’un niveau d’exigence conforme aux épreuves habituelles du Concours général]i’’, a souligné Moustapha Guirassy. Il y avait en tout 3.203 candidats, dont 1.865 filles (58,22 %), contre 3.054 en 2023. Les épreuves portaient sur 32 disciplines, dont les langues (l’allemand, le français, l’anglais, l’arabe…), la citoyenneté et les droits de l’homme, l’éducation physique et sportive, l’histoire et la géographie, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre.



La construction mécanique, la dissertation philosophique, l’électronique et l’électrotechnique, les études islamiques, les sciences économiques et les techniques comptables, faisaient partie aussi des disciplines dans lesquelles les candidats ont été évalués.