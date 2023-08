Concours général : «L’école ne doit pas être détournée de sa vocation principale» Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall a présidé ce 31 juillet, la traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours général. L'édition de cette année est placée sous le thème: «opportunités et défis de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais». Le chef de l'Etat, Macky Sall a dans son discours appelé les acteurs du système éducatif, à une réflexion afin «d'améliorer les performances». Le Président qui salue les résultats enregistrés cette année souligne qu'ils ne doivent cependant pas constituer l'arbre qui cache la forêt. L'école ne doit pas être détournée de sa vocation principale qui est l'éducation, a-t-il dit. Plusieurs distinctions ont été remises aux lauréats. Parrain de cette édition, Daniel Cabou, ancien ministre a été cité en exemple. Le Président Macky Sall a salué «le sens du patriotisme» du parrain et invite la jeunesse, à s'inspirer de lui, pour cultiver «le savoir et le savoir-faire, dans la tenue et la retenue». Le président de la République a annoncé que le gouvernement va examiner les voies et moyens d'introduire l'enseignement civique dans les écoles sénégalaises afin de préparer les « citoyens de demain ». «J'ai failli d'ailleurs introduire l'éducation militaire à l'école, mais nous allons voir les formes adéquates pour que l'enseignement civique soit pratiqué dans nos écoles. C'est comme ça seulement que nous pourrons préparer nos meilleurs citoyens de demain», a-t-il déclaré. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/concours-general-lecole-ne-doi...

