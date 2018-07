Concours général : Les lauréats sont…

Le ministre de l’Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, va dévoiler aujourd'hui le palmarès du concours général de l’édition 2018. L’information est rapportée par L’AS. Chaque année, une cérémonie officielle de remise des prix du Concours général est organisée pour récompenser les meilleurs élèves des classes de Première et de Terminale des établissements publics et privés d’enseignement secondaire du Sénégal.



Pour la précédente édition, le lycée Limamou Laye de Guédiawaye avait raflé la mise. Il était suivi du Prytanée militaire de Saint-Louis et de l’école Mariama Bâ de Gorée. Sur les 2725 participants au Concours général 2017, 140 lauréats étaient récompensés (pour 148 distinctions), 65 filles et 83 garçons, et 47 établissements. Il y avait 88 distinctions pour les élèves de Première et 60 pour ceux de Terminale.