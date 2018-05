Concours mondial de récital de Coran: Le Sénégal honoré Encore, Maïmouna Lô et Moctar Sylla MA SHA ALLAH Après Mouhamed Diallo et Mame Diarra Ngom, l’année dernière, deux autres jeunes ont une fois de plus honoré le Sénégal. En effet, Maïmouna Lô (18 ans) et Moctar Sylla (18 ans) ont chacun pris un rang qui met notre pays au-devant de la scène. Et pour cause, les deux jeunes ont chacun pris cinquième. Il faut dire que des pays de la sous-région comme le Mali, Gambie, Guinée, Burkina Faso ont été éliminés dès le premier tour. Ce concours 2018 s’est tenu à Malaisie et a vu la participation plusieurs pays musulmans. Deux jeunes à récompenser véritablement pour avoir porté le drapeau du Sénégal très haut dans un tel concours.





Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mai 2018 à 02:50











