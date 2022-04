Concours sous-régional sur le Coran : Cheikh A.S. Dieng pour la paix et la culture de la stabilité Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 17:24 | | 0 commentaire(s)| La 29ème édition du concours sous-régional sur le Coran, vise à préparer les candidats pour les concours mondiaux. A propos du thème de cette édition, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, coordinateur général du concours, invite les Sénégalais et tous les acteurs politiques à la paix et à la culture de la stabilité.



