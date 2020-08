Concurrence, évolution apportée aux tarifs de ses forfaits, grogne des usagers : Orange livre explications et éclairages sur sa stratégie face aux défis… Depuis des jours, sur les réseaux, à travers des communiqués et sorties médiatiques, usagers, société civile et autres consuméristes ont pris des positions radicales, fustigeant le changement apporté par Orange des offres et gamme de forfaits. Sur le pourquoi de cette évolution apportée à sa gamme de forfait, ses défis, sa mission, Sékou Drame, le Directeur Général de la Sonatel Orange face à la presse, a livré ses explications aux usagers…

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Sur leur mission, leur volonté d’accompagner l’état sénégalais pour relever le défi et la transformation numérique du pays, Sékou Drame, le Directeur Général de la Sonatel a apporté son éclairage.



Mais très attendu sur la grognes des usagers, la guerre des prix, la qualité de la couverture et des offres, le Directeur Général de la Sonatel a d’abord tenu à souligner que tous opérateurs ont revu leurs tarifs….



Il est revenu sur les avantages accordés ces dernières années aux clients, mais la parole a surtout été passée à ses collaborateurs pour des éclairages sur diverses questions…..



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos