Condamnation de Khalifa Sall : Barthélémy Dias dénonce un "cirque judiciaire" et se défoule grave sur la Justice

Vendredi 30 Mars 2018

A la suite du verdict du procès Khalifa Sall, la déclaration de Barthelemy Dias était très attendue. Evidemment, ce dernier qui s’est prononcé à sa sortie du tribunal, n’a pas mâché ses mots. « Aujourd’hui, nous avons assisté à une poésie juridique. On a vu des magistrats qui se sont transformés en poètes pour pouvoir satisfaire le pouvoir exécutif », fait-il remarquer. Le maire de Mermoz-Sacré Cœur, un des fervents défenseurs de Khalifa Sall, ne s’est pas arrêté là. Au contraire, il a utilisé des mots très durs à l’endroit de la justice. « Il n’y a pas que des pr... dans la rue avec des carnets sanitaires. Il en y a malheureusement aussi dans cette magistrature, qui ont accepté de b.... le pantalon pour assouvir les désirs de l’exécutif », tonne-t-il, visiblement hors de lui.



Barthélémy Dias considère que le verdict est un « cirque judiciaire» pour pousser Khalifa Sall à la négociation.

«Je souhaiterais dire à Macky Sall qu’on ne négocie pas ni aujourd’hui ni demain et nous ne renoncerons pas à notre candidature », lance-t-il.



Une candidature que son camarade Bamba Fall a confirmé dans les ondes de la Rfm.













Ndèye. Rokhaya Thiane (stagiaire)

