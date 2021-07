Condamnation et récidive: si la prison n’a plus «son rôle de réinsertion», elle ne «sert à rien» Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|





Source : Plus les personnes incarcérées sont jeunes, ont un faible niveau d’études et comptent des condamnations, plus elles sont susceptibles de récidiver, d’après une étude menée pour le ministère de la Justice. Le signe pour Julia Courvoisier, avocate pénaliste, de l’échec des autorités publiques à sortir ces individus de la délinquance.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202107301045946...

