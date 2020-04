Accueil Envoyer Partager sur facebook Condamné à 20 ans de prison- Guillaume Soro: « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai » Rédigé par La rédaction de leral... le 28 Avril 2020 à 18:20 L’ancien Premier ministre du Gouvernement d’Alassane Ouattara qui a été obligé de s’exiler hors de Côte d’Ivoire pour échapper à son arrestation, a été condamné ce mardi 28 avril à 20 ans de prison par le Tribunal d’Abidjan. Guillaume Soro était poursuivi pour détournement de deniers publics comme Charles Blé Goudé et l’ancien Président Laurent Gbagbo. Après le verdict, Soro a affirmé que cette condamnation était une manière pour l’actuel président d’enterrer l’Etat de droit en Côte d’Ivoire. Pour lui, c’est un non-évènement qui ne va pas l’empêcher de se présenter à la Présidentielle de cette année. Mieux, Guillaume Soro assure qu’il va même gagner cette élection. Sa déclaration in-extenso sur sa page Facebook.

C'est une sentence qui ne nous émeut absolument pas. La parodie de procès à laquelle nous avons assisté ce jour est la preuve ultime que l'Etat de droit est définitivement enterré par Alassane Ouattara.



Cet homme qui porte aujourd'hui avec beaucoup d'aisance les habits de dictateur, qui soumet la justice à sa botte et commande des sentences de mise à mort politique contre ses rivaux afin de les exclure de la compétition électorale, incarne la pire version du dirigeant africain.



Il a bien vite oublié que cette justice qu'il manipule aujourd'hui est la même qui l'avait décrété il y a quelques années, inéligible à toute élection en Côte d'Ivoire, pour nationalité et moralité douteuses. Même être député, lui était impossible. La suite nous la connaissons tous: il est devenu président.



Je lui dis que cette décision ne nous ébranle pas. Je considère ce verdict comme un non-événement, je maintiens ma candidature à la présidentielle et je demande à tous mes partisans de demeurer mobilisés et de continuer le travail de mobilisation et d'implantion.



Notre victoire ne fait aucun doute. Nous gagnerons la prochaine élection présidentielle, c'est une certitude.



