Condamnée à 3 mois ferme : La dame F. Sylla, sous l’emprise de l’alcool, blesse sa petite sœur avec une arme blanche Ivre, Fatoumata Sylla sème la terreur chez sa mère. La femme, âgée de 30 ans, n’hésite pas à brandir une arme blanche contre ses frères et sœurs. C’est la deuxième fois qu’elle est traînée en justice par sa grande sœur. Cette fois-ci, elle a blessé avec un couteau sa petite sœur qui était venue s’interposer entre elle et leur petit frère

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

La voie qu’a choisie Fatoumata Sylla n’honore pas ses proches. Âgée de 30 ans, cette mère d’un garçon de 15 ans trouble la quiétude de sa famille, chaque fois qu’elle est sous l’emprise de l’alcool. Elle devient violente et s’en prend à quiconque ose être en désaccord avec elle. Et pour la deuxième fois, elle comparaît devant une juridiction pénale pour des faits similaires.



Mardi, elle a fait face aux juges du tribunal des flagrants délits, pour répondre des chefs de menaces de mort contre ses sœurs Adja et Khady Sylla, violences et voies de fait, et détention d’arme blanche.



Selon l’économie des faits, ivre, Fatoumata Sylla s’est pointée chez sa mère. Très vite, l’atmosphère est devenue tendue du fait de son accrochage avec son petit frère. Après un échange de propos aigres-doux, les frères se sont mis à se battre. Pour éviter le pire, Adja est venue les séparer et a reçu un coup de couteau.



Devant la barre, Fatoumata Sylla a contesté les menaces de mort qui lui sont reprochées. Toutefois, elle a reconnu avoir blessé Adja qui était venue les séparer, son frère et elle. Elle a précisé qu’elle ne se drogue pas, mais n’a donné aucune explication sur sa relation avec l’alcool.



Khady Sylla, quant à elle, a révélé qu’elle a une fois traîné sa sœur en justice pour ivresse. Cette fois-ci, a-t-elle dit, elle n’a pas saisi la justice de gaieté de cœur. Mais pour leur sécurité, elle a dû recourir à cette solution.



“Quand elle est en état d'ivresse, elle vient à la maison et elle devient agressive. Elle est tout le temps ivre. Nous avons essayé des méthodes traditionnelles, mais rien. Elle a blessé ma sœur avec un couteau qu'on a repris. Quand elle devient sobre, elle ne se souvient plus de rien. Elle ne m'a pas battue, mais c'est Adja qu'elle a blessée. Je ne lui réclame rien. J'avoue qu’elle a été internée dans un centre de désintoxication et conduite chez les marabouts, mais rien. Elle est majeure, puisqu'elle à un garçon de 15 ans qui est avec ma mère et cela le perturbe. On lui demande juste de ne plus venir à la maison nous attaquer ma mère et ma sœur, quand elle est sous l’emprise de l’alcool. Elle doit nous promettre qu'elle va changer et nous allons l'aider”, a déclaré Khady Sylla.



À la suite du maître des poursuites qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal. Reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, Fatoumata Sylla a écopé d’une peine d’emprisonnement de trois mois ferme. Les intérêts civils d’Adja Sylla, qui n’a pas comparu, sont réservés. Quant à Khady Sylla, elle a été déboutée de son action



EnQuete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook