Conditions de vie alarmantes au Niger : ADHA appelle au rapatriement urgent des Sénégalais bloqués L'ONG Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a lancé un appel pressant en faveur du rapatriement des Sénégalais coincés dans des conditions précaires au Niger. Ces migrants, pour la plupart expulsés d'Algérie, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, survivent dans des camps gérés par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), au cœur du désert. Ils sont actuellement dans des conditions de vie alarmantes.

Selon son communiqué, ADHA, alertée directement par les victimes, décrit une situation de détresse humanitaire. Ces migrants, expulsés brutalement, affrontent une réalité faite d’extrême précarité, sans accès adéquat à des ressources vitales. Leur quotidien, qualifié de "dégradant" par l’organisation, exige une réponse immédiate.



Une problématique récurrente



Cette crise rappelle, nous dit-on, un épisode similaire survenu en 2022, où ADHA avait assisté au rapatriement de 173 Sénégalais, dans des circonstances comparables. Cette répétition illustre les failles persistantes dans les dispositifs de protection et d’assistance pour les citoyens sénégalais en détresse à l’étranger.



Un appel aux autorités sénégalaises



Face à cette urgence, ADHA exhorte le gouvernement sénégalais à agir rapidement, en collaboration avec les autorités nigériennes, pour organiser le rapatriement des migrants. L’ONG appelle également à un renforcement des mécanismes de protection consulaire, pour prévenir de tels drames à l’avenir.



Une mobilisation collective nécessaire



Elle invite les partenaires internationaux, les agences humanitaires et la société civile, à soutenir cette opération de rapatriement et à contribuer à la réintégration des migrants dans leur pays d’origine. L’organisation rappelle que cette crise humanitaire est un cri de détresse qui interpelle la conscience collective, soulignant l’importance d’actions concrètes pour éviter la répétition de ces tragédies.



Ce nouvel épisode met en lumière une fois de plus, l’urgence de trouver des solutions durables pour protéger les Sénégalais en situation de vulnérabilité à l’étranger.



