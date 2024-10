Conditions de vie du monde rural : Union Naatall Kaaw-Gui (U.N.K) dévoile son programme

A l’instar des autres candidats et coalitions, Union Naatall Kaaw-Gui (U.N.K) est en pleine campagne dans le monde rural sénégalais. Et c’est dans ce cadre qu’il dévoile son programme pour améliorer les conditions de vie de ces populations, surtout pour les femmes et les enfants…