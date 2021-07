Condoléances: L'ASPT compatit à la douleur de Monsieur Racine Sy, endeuillé L’ASPT présente ses condoléances à Monsieur Racine Sy, membre du Conseil de surveillance de l’ASPT.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf et l’ensemble du personnel présentent leurs condoléances à Monsieur Racine Sy, membre du Conseil de surveillance de l’ASPT, suite au rappel à Dieu de sa mère, Madame veuve Cheikh Amala Sy née Adja Mariame Coulibaly, fonctionnaire des Impôts et Domaines a la retraite.



Que Firdawsy soit sa demeure éternelle.

