Condoléances à la famille de Diary Sow : Les femmes parlementaires plaident pour la justice et l'assistance psychologique

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes députées étaient à Malika, samedi dernier, pour présenter leurs condoléances à la famille de la défunte fillette Diary Sow, sauvagement tuée par le père de sa copine. Occasion saisie par ces femmes parlementaires, dont on pouvait distinguer Amy Dia, Mbène Faye et Ramatoulaye Ndom, pour réclamer justice pour Diary Sow, une assistance psychologique pour la famille de la défunte, actuellement traumatisée mais aussi à une synergie communautaire pour la prévention contre les viols, rapporte "L'As".



Diamaguène veut un autre cimetière



Les habitants des communes de Diamaguène Sicap Mbao et de Tivaouane Diack Sao, regroupées en collectif, veulent l’érection d’un autre grand cimetière au niveau de la forêt classée de Mbao. Ce, face à l’exiguïté et à la recrudescence des inondations mais aussi des eaux stagnantes qui affectent le cimetière musulman de Diamaguène. Ces populations ont fait ce plaidoyer au cours d’une journée de désherbage, dont elles sollicitent également la délocalisation.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook