Condoléances et appels à l'action : Le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme - Authentique réagit au coup d'État au Niger Dakar, le 27 Juillet 2023 - Le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme - Authentique (AND-JEF PADS / AUTHENTIQUE) exprime sa profonde préoccupation concernant la situation politique actuelle au Niger, à la suite du coup d'État militaire perpétré par une partie de l'armée. Dans un communiqué, le parti condamne fermement cette prise du pouvoir par la force et réaffirme son soutien indéfectible au président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum.



Le parti politique estime qu'il ne peut y avoir de légitimité dans l'ascension au pouvoir par des putschistes, et donc, il exhorte à la libération immédiate du président démocratiquement élu et à la préservation des institutions démocratiques du Niger, qui ont été consolidées grâce à ses efforts.



AND-JEF PADS / AUTHENTIQUE déplore le fait que les militaires ne tournent pas leur action vers la lutte contre les groupes terroristes qui continuent de causer la mort de nombreux Nigériens. Au lieu de cela, le coup d'État représente une régression du processus démocratique et menace la construction d'un État de droit dans le pays.



Le parti affirme sa solidarité militante avec le PNDS Tarayya, parti frère du président Bazoum, ainsi qu'avec toutes les forces démocratiques du Niger. Il appelle à l'unité pour faire face à cette crise politique et bloquer la route aux putschistes.



AND-JEF PADS / AUTHENTIQUE souligne l'importance pour les États de la sous-région ouest-africaine, de se montrer conscients de leur responsabilité face à la récurrence des coups d'État militaires et des menaces jihadistes. Ils appellent tous les acteurs démocratiques et pacifiques, à s'unir pour renforcer la démocratie et résoudre les conflits, en préservant l'intégrité des souverainetés nationales.



De plus, le parti lance un appel pressant aux forces vives du Niger, pour agir de manière plus active dans la lutte contre le terrorisme et pour exploiter de manière judicieuse les ressources du pays, notamment l'uranium et les ressources pétrolières, dans le but d'améliorer le niveau de vie de tous les Nigériennes et Nigériens.



AND-JEF PADS / AUTHENTIQUE sollicite également la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union africaine, pour qu'elles mettent tout en œuvre afin de rétablir rapidement l'ordre constitutionnel au Niger.



Enfin, le Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme - Authentique encourage les autorités sénégalaises à jouer un rôle de médiation, pour aider à résoudre cette crise politique et aboutir à une issue heureuse pour le peuple nigérien.



Le Secrétariat Exécutif d'AND-JEF PADS / AUTHENTIQUE exprime ainsi sa solidarité et son engagement en faveur de la préservation de la démocratie et de la paix dans la sous-région ouest-africaine.

