Condoléances suite au décès de sa mère : Une délégation PDS auprès de Cheikh Yerim Seck Le Secrétaire Général National du Parti démocratique Sénégalais et le candidat du parti ont envoyé ce vendredi 20 Octobre une délégation pour exprimer tout leur soutien et leur compassion au journaliste Cheikh Yérim Seck à la suite du rappel à Dieu de sa mère

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2023 à 11:40

Selon le communiqué reçu, après les salutations d’usage, le SGN/Adjoint chargé des conflits Doudou Wade a présenté les condoléances à M. Cheikh Yerim Seck au nom du président Abdoulaye Wade et du candidat Karim Wade..



Cheikh Yérim Seck s'est dit touché par ce geste et a fait d’élogieux témoignages à l’endroit du président Abdoulaye Wade qui selon lui est un grand visionnaire. Il a rappelé que la vision de Wade pour le développement du pays était très précise notamment sur le plan des infrastructures en citant, à titre illustratif, l'aéroport Blaise Diagne, ou encore la nécessité de la création d’une deuxième capitale ainsi que d'autres prospectives dont ils avaient discuté depuis 2002 .



Il a également fait des témoignages à l’endroit de Karim Wade. Il a réaffirmé que Karim Wade a, d’une part, toutes les chances pour être le prochain président du Sénégal et pense, d’autre part, au vu de son expérience engrangée depuis plusieurs années au Qatar, qu’il a nécessairement des solutions clairvoyantes quant aux enjeux de l’heure de notre pays ( pétrole - gaz) .



Il pense en tant qu’analyste politique que le candidat du PDS a une grande carte à jouer pour cette élection présidentielle de Février 2024. Des prières on été formulées à l’endroit de la défunte afin que le Paradis soit sa Demeure Éternelle. Conclut le document.











