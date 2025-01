Conduite sans permis : Un mécanicien cause un accident et blesse une élève

Deux mécaniciens M. Ly et S. Kamara se reposent à la citadelle du silence, respectivement pour défaut de permis de conduire, blessures involontaires par accident de la circulation routière suivi de dégâts matériels importants et pour remise d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire, auteur d'un accident corporel, avec des dégâts matériels importants. M. Ly qui n’a pas de permis de conduire, a démarré en trombe le véhicule, avant d'en perdre son contrôle.



D'après "L'As", il termine sa folle course sur des véhicules stationnés devant la porte d'un collège d'enseignement moyen. Il a occasionné des dégâts. Une fille en est victime. Elle a été heurtée par le chauffard. Aussitôt, les écoliers et les passants neutralisent l'apprenti mécanicien, avant de saisir les limiers des Parcelles assainies. Ces derniers, arrivés sur les lieux, ont fait le constat, avant de faire une réquisition pour l'évacuation d'une élève blessée par les sapeurs-pompiers.



Les hommes du Commissaire Abdou Sarr ont procédé à l'interpellation de M. Ly et de son patron S. Kamara, qui, selon nos sources, ont reconnu les faits. Ce qui va motiver leur en garde-à-vue et leur conduite au parquet.

