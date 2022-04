Conférence ASPA : Le défenseur international sénégalais, Abdou Diallo, invité à Sciences Po Paris...

Abdou Lahad Diallo (25 ans), défenseur du PSG et footballeur international sénégalais, a été invité à Sciences Po Paris ce lundi 04 avril par l'association des étudiants de Sciences Po pour l'Afrique (ASPA.)



Selon Le Parisien, il s'agissait d'une invitation pour participer à une conférence de l'ASPA sur le thème : « Le football africain : vitrine du continent et outil géopolitique. » Abdou Diallo est connu pour son penchant pour la littérature, en plus d'avoir un projet de livre, il est d'ailleurs le co-auteur du roman pour jeunesse "Le coup d'envoi de nos rêves."



Créée en 2006 par un groupe d’étudiants de Sciences Po Paris, l’Association des Étudiants de Sciences Po pour l’Afrique oeuvre depuis plus de dix ans pour promouvoir l’Afrique dans sa diversité...

