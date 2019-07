Conférence de Wade sur la gestion du pétrole: les cadres libéraux nient

En début de semaine, il a été annoncé une conférence de presse que Me Abdoulaye Wade devrait tenir pour se prononcer sur la question du pétrole.



Son nom étant constamment cité dans la signature de ce contrat, entre le Sénégal et Franck Timis, la Fédération nationale des cadres libéraux aurait sollicité de Me Wade, une conférence sur la question. Mais une précision de ladite fédération, rendue public hier, dément l’information.



« Il n’a jamais été question d’une rencontre avec la presse, mais d’une rencontre interne avec les cadre du PDS, qui ont sollicité une communication du SG national sur la gestion du pétrole au Sénégal », a édifié Cheikh Tidiane Seck, président des cadres du PDS.

