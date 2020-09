Conférence des leaders de Benno: Macky zappe Me Elhadji Diouf

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la conférence des leaders de Benno tenue avant-hier sous la présidence de Macky Sall, nous écrivions que tous les leaders étaient présents à l’exception des responsables de Macky 2012 dont la coalition est en proie à des querelles de leadership. Eh bien ! Il s’agissait d’une méprise.



En réalité, infoorme L'As, les hors coalisés coordonnés par Me El hadj Diouf ont été zappés par le chef de l’Etat. Est-ce que cela est dû à sa position exprimée contre le troisième mandat ? Beaucoup le pensent. Ce dont L’As est sûr est que cette sous coalition, composée pourtant de grands noms de l’espace politique national comme Diouma Dieng, Yoro Bâ de Naforé, Pape Diouf ancien de Rewmi etc., a été pénalisée par ces représailles. À moins qu’il ne rectifie dans ce contexte où il est cible de tirs groupés de l’opposition…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos