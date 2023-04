Conférence religieuse : Le DG de l'ONFP, Mounirou Ly, offre des "kamils" aux Daara de Kaolack et salue le leadership de Mariama Sarr. Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

En ce mois béni du Ramadan, les femmes de Dialagne réunies autour de la structure And Suxali Dialagne ont organisé ce week-end une conférence religieuse. Comme à l'accoutumée, elles ont encore porté leur choix sur le directeur général de l'Office national de Formation professionnelle (ONFP), Mounirou Ly. À la tête d'une forte délégation, M. Ly qui est un fils de Kaolack, s'est personnellement déplacé pour prendre part à cet événement religieux. À cette occasion, il a offert 1.762 exemplaires du Coran aux Daara de Kaolack avant de promettre de les accompagner à travers des séries de formation en informatique, en arabe et l'enrôlement des talibés dans certains métiers. Dans son discours, il n'a pas manqué de saluer le leadership de madame le ministre Mariama Sarr...

