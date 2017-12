Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Au lycée, j’étais amoureux d’une fille, elle m’a dit non…aujourd’hui, elle me court après. » Rédigé par leral.net le Samedi 2 Décembre 2017 à 16:39 | | 0 commentaire(s)| Bonjour Afrikmag, j’ai une histoire à publier. Est-ce que vous pouvez partager mon message sur votre site?

Mon nom est Paul Alain et j’ai 28 ans. Je voudrais adresser un message aux jeunes filles qui négligent leurs camarades du lycée ou de l’université sous prétexte qu’ils ne sont pas bien en classe. Dans la vie, vous ne savez pas où se trouve votre bonheur. En outre, vous êtes désagréables avec certains hommes parce qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent.

Au lycée, je suis tombé amoureux d’une camarade de classe. Mon plus grand désir était de cheminer avec elle et ensuite, l’épouser. J’ai avoué mes sentiments à cette fille. Cette dernière s’est moquée de moi et m’a dit qu’elle n’accepterait jamais de se mettre en couple avec un adolescent boutonneux. Cette phrase m’a marqué.

Je faisais tout pour me rapprocher d’elle. Oui, j’économisais mon argent de poche pour lui acheter des cadeaux. Elle prenait mes cadeaux et elle me demandait de l’oublier. Après le Baccalauréat, j’ai eu une bourse d’étude et je suis parti en Europe. Aujourd’hui je travaille, et je dois bientôt me marier. Un beau matin, je reçois une invitation d’une dame sur Facebook, je ne reconnais pas la personne mais j’accepte l’invitation parce que nous avons des amis en commun.



Quelques secondes après, elle m’envoie un message et elle se présente. C’était elle, je suis étonnée car elle a beaucoup changé. J’ai trouvé qu’elle avait perdu sa beauté et son teint naturel. Après plusieurs échanges, elle m’a expliqué qu’elle avait un enfant. Je l’ai donc félicitée. Ensuite, elle m’a dit que le père de son enfant l’avait quittée pour une autre femme. J’ai eu de la peine pour elle. Elle m’a posé beaucoup de questions. De plus, elle me supplie et elle me demande de lui accorder une chance. Je sens qu’elle est désespérée car elle veut se mettre en couple avec une personne qu’elle a rejetée dans son passé. J’avoue qu’au début, je voulais me venger. Que feriez vous à ma place?

Merci pour vos conseils.





Accueil Envoyer à un ami Partager