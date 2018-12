Confidence - « J’ai avorté 7 fois, aujourd’hui je cherche une solution pour enfanter »

Vous allez certainement me juger mais je regrette amèrement mes erreurs du passé. Je m’étais faite la promesse de me marier vierge, hélas nous avons nos rêves mais il y a aussi les réalités de la vie.



J’ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents étaient des responsables à l’église mais cela ne m’a pas empêché de faire ce que j’ai fait.



J’étais une fille très brillante à l’école. J’avais d’excellentes notes et mon autre atout était aussi ma beauté.



J’ai fait un parcours primaire et secondaire sans faute. Après mon admission au baccalauréat, j’ai perdu ma virginité par curiosité.



Je suis tombée enceinte parce que je ne savais pas calculer mes règles mais j’ai tout de suite avorté, c’était devenu un jeu d’enfant.



Je pensais que ça allait être la première et la dernière fois mais j’y ai plongé mon âme à cause de mes amitiés.



Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs



Mes amis à force de parler m’ont incitée à mener une vie qui n’était pas la mienne. J’ai appris l’art de faire l’amour.



C’est ainsi que j’alignais chaque fois les hommes au lit. Je pouvais en aligner deux par jour sans regret en moyenne.



J’étais arrivé à un stade où je ne me tissais de relations qu’avec les hommes mariés, chaque fois que je contractais une grossesse, je la supprimais, j’ai avorté jusqu’à sept fœtus.



Dans ma vie de débauche, j’ai rencontré un homme fortuné qui a voulu de moi malgré mon passé. Il m’a épousé et nous sommes à notre cinquième année de mariage.



Je n’ai toujours pas enfanté et c’est la guerre entre ma belle-mère et moi qui veut lui imposer une deuxième femme.



Elle ramène souvent des filles à la maison pour qu’il ait des relations sexuelles avec ces dernières.



Ma belle-mère a juré mettre fin à ma relation avec son fils si je ne lui donne pas de descendants.













Emeraude ASSAH