Confidence: "Je dois payer mon épouse pour faire l'amour… Que faire?" Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 10:04

J’ai un problème. Mon épouse est une adepte de votre page et pour une raison quelconque, elle pense que tous les hommes sont des tricheurs et tromperont leurs femmes. Nous sommes mariés depuis 3 ans et elle est toujours de cet avis.



Je continue de lui rappeler que je suis très satisfait et heureux avec elle uniquement dans ma vie… Mais elle ne me croit pas. Elle dit que je ne tricherai pas simplement parce que je suis malheureux, mais parce que je sentirai à un moment donné que je pourrai m’en tirer sans qu’elle le sache.



Je suis fiable. Je suis responsable. Je suis très engagée dans ce mariage et je suis toujours présent pour elle. Je m’efforce d’être bon. Mais ma femme me fait toujours payer 10.00 francs CFA pour chaque rapport sexuel que nous avons à la maison.



Après avoir payé sa dot et l’avoir épousée devant les hommes et à l’église, je dois toujours avoir 10 000 fcfa sur moi si je veux lui faire l’amour.



Cela a commencé lors de notre lune de miel. Elle ne voulait pas me laisser la toucher le soir de notre mariage. Au début, c’était la fatigue. C’était son excuse. Je l’ai donc réveillée à l’aube. Elle m’a demandé de lui donner 10 milles, je l’ai fait, et le sexe était super. Je ne savais pas que j’allais payer le reste de ma vie.

Je lui ai demandé ce qu’elle faisait avec l’argent et elle a dit qu’elle l’investissait dans mon avenir. Elle dit, chaque fois que je pense à aller chercher une maîtresse, si jamais je louais une chambre d’hôtel ou un appartement pour cette dernière, si je lui donnais de l’argent, si je lui donnais de l’argent pour s’habiller… je devrais me souvenir de garder cet argent car je la payerai elle mon épouse pour du sexe tout aussi hallucinant.



Il y a eu des moments où je n’avais pas d’argent sur moi et que j’avais envie de faire l’amour mais madame ne m’a pas autorisé. J’ai dû emprunter 20 000 à un collègue pour lui faire l’amour ce jour-là car j’avais fait 2 tours. Chers amis, je ne suis pas épanoui.

J’aime beaucoup ma femme et je comprends ce qu’elle essaie de m’apprendre, mais je ne suis pas content qu’elle ne me fasse pas confiance. Et j’aime le sexe. J’en veux plus. Mais parce que je dois toujours payer, je planifie et j’économise toujours pour cela.



En ce moment, je ne peux me permettre que deux fois par semaine. Mais je veux plus que ça. Pouvez-vous demander pardon à ma belle colocataire de me faire une réduction en 2020? Ou même me donner à crédit? Je veux quatre fois par semaine, deux séances par jour.

Aidez un frère cette nouvelle année!!



