Confidence : « Je l’ai ensorcelé pour qu’il m’épouse, mais mon mari aime toujours son ex »

Je suis une jeune femme mariée à l'église et civilement au mois d’Avril 2015, tout le même jour. J’ai un fils de 4 ans avec mon mari. J’ai rencontré mon mari en 2010 alors que nous étions en formation dans la même école en CIV. Je précise qu’il est de 4 ans mon cadet.



À cette époque, il venait de finir ses études. Il était fou amoureux d’une fille qu’il avait connu en 1ere année à l’université et avec qui il avait passé toute sa vie d’étudiant. La fille était bien connue de sa famille et avant qu’elle ne parte faire ses études à l’étranger (Canada) , les deux familles s’étaient entendues pour des fiançailles au retour de cette fille au pays. Il entretenaient une relation à distance.



Nous avons commencé à nous fréquenter et j’ai constaté que sa relation avec la fille battait de l’aile. Nous avons commencé à sortir ensemble, et il ne m’a jamais caché qu’il aimait cette fille.



Ses photos étaient d’ailleurs partout chez lui. Moi ayant un certain âge, je voyais en lui un homme très bien qui était seul et qui se faisait négliger par sa copine partie à l’étranger. Je me suis donc accrochée à lui et je savais qu’il avait un désir fou d’enfant que cette fille lui refusait sous prétexte de finir d’abord ses études. Alors je lui ai donné un fils. Et nous nous sommes installés ensemble.



Il avait cessé d’appeler la fille et nous vivions bien jusqu’au jour où elle vienne en vacances et après ma grossesse. Elle a fait tout un scandale et Monsieur a rompu avec moi pour la récupérer malgré que j’étais enceinte.



Une fois la fille retournée pour sa dernière année, j’ai accouché et mon homme très attaché à l’enfant; continuait quand même avec cette fille. Je suis un enfant sans père, et je ne voulais pas ça pour mon fils.



Je me sentais menacé par cette gamine, car entre elle et moi, il y a au moins 7 ans de différence. Sur les conseils d’une amie, j’ai eu recours à certaines méthodes pour que mon homme soit fou de moi. Et ça a marché car il me voyait maintenant moi seule et a même humilié publiquement la fille en ma présence, en la chassant. (elle était revenue s’installer définitivement pour lui et pensait reprendre avec lui !!! ) Honteuse, elle est repartie au Canada.



Suite à ça, mon homme était vraiment fou de moi et nous nous sommes mariés ensuite malgré que sa famille ne m’aime pas. ils ont toujours préféré cette autre fille, je ne sais pourquoi.



Nous évoluons très bien professionnellement et financièrement, mon mari et moi. Mais cette fille est sans cesse présente dans son esprit. Je suis fatiguée car après tout ce temps, mon mari se trompe parfois et m’appelle par son prénom.



Je découvre souvent dans son téléphone qu’il a appelé la fille.



Je l’ai confronté et il me répond que cette fille est l’amour de sa vie, qu’il ne cessera jamais de m’aimer et ne vois pas pourquoi je m’inquiète alors que c’est moi qu’il a épousé. J’ai découvert que la fille est toujours seule et qu’après que mon homme l’avait chassé, elle a fait une dépression dont elle s’est remise.



Je lui ai écrit pour lui dire de laisser mon mari tranquille et de ne plus décrocher si il l’appelle, car ils n’ont plus d’avenir ensemble, je suis sa femme devant Dieu. Peu importe par quel moyen, nous avons été unis à l’église et ça doit mettre un point final à leur relation.



Ce qui me fait mal, c’est que je l’ai encore entendu lui parler hier, il lui disait qu’il lui demande pardon, qu’il réussit bien dans la vie et que chaque fois qu’il accomplit quelque chose, il se dit que c’est avec elle qu’il devrait partager cela, vu toutes les galères qu’ils ont eues et le soutien qu’elle a été pour lui. Qu’il n’arrivera jamais à l’oublier. il a osé lui dire qu’il l’aime mais qu’il ne sait pas ce qui le retient à moi.



Je sais ce que je fais pour le retenir n’est pas bon et en racontant mon histoire, on m’a dit que j’ai séparé deux âmes soeurs et que ça va me retomber dessus, mais je tiens à dire que nous sommes mariés devant Dieu! Il m’a déjà choisi peu importe la manière ! Pourquoi cette fille compte toujours autant pour lui ? Elle aussi ne peut pas refaire sa vie ?



J’ai besoin de conseils pour que mon homme cesse de penser à cette fille.



il fait tout ce que je veux et tout ce que je lui dis de faire. Mais il aime toujours l’autre et m’appelle par son son nom quand il est saoul. je le surprends souvent à pleurer en regardant ses photos!



Je suis fatiguée de cela, aidez moi svp!!! C’est moi sa femme!!! Dieu ne reconnaît qu’un mariage et je ne veux pas perdre mon mari à cause d’une amourette d’étudiant qu’il ne peut pas oublier!!!



Merci de vos conseils mes frères en anonyme s’il vous plaît…. j’attends vos conseils car je ne sais plus quoi faire, j’ai besoin que mon mari oublie cet amour de jeunesse. il est en train de planifier un voyage pour l’étranger et je suis certaine qu’il veut aller la voir. J’ai l’intention d’appeler la fille pour la menacer de laisser mon homme tranquille et de faire sa vie au lieu d’espérer je ne sais quoi avec lui !! je lui ai dit et alors??? C’est moi sa femme maintenant non !!!! j’en ai marre !











Source : netafrique



