Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence : « Je l’ai envoyée tester la fidélité de mon mari, mais….» Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 18:37 | | 0 commentaire(s)| Celui qui joue avec le feu finit par se brûler et c’est bien ce qui m’arrive. Je viens de creuser ma propre tombe en voulant tenter le diable.



Je suis mariée et mon mari est l’homme le plus exceptionnel qui puisse exister au monde. Nous avons 5 ans de mariage mais le hic, il n’y a toujours pas d’enfants.



Vous savez bien ce que c’est un foyer sans enfant en Afrique, les belles mères ne badinent pas avec leur descendance.



Ma belle-mère voudrait que mon homme prenne une deuxième femme pour lui faire des petits-enfants mais il refuse. Martial dit que les enfants c’est Dieu qui en donne et lorsque le moment arrivera, Dieu nous fera grâce.



Je l’aime tellement mais je crois que j’ai tout gâché. Martial ne m’a jamais donné de raison de douter de lui. Il est entrepreneur en bâtiment et il arrive de rentrer très souvent tard la nuit.



Un jour, ma meilleure amie est venue me rendre visite et je lui donnais les nouvelles de mon foyer. Quand j’ai évoqué le problème des heures de retour de mon époux, Nathalie m’a tout de suite interpellé me demandant de mener des enquêtes.



Je l’en avais dissuadé dans notre causerie mais après son départ, j’y ai longuement réfléchi et c’est alors que j’ai décidé de jouer le jeu.



J’ai demandé à mon amie de le séduire et de tout faire pour tester ses limites. Elle avait carte blanche et a usé de toutes les stratégies possibles. Mon homme a cédé et les deux ont eu des rapports sexuels !



Au début, elle me donnait les informations détaillées jusqu’à ce qu’ils ne passent à l’acte. Depuis trois mois, c’est hier que j’ai appris la nouvelle de la grossesse. Je suis foutue, je pleure toutes les larmes de mon corps car je viens de livrer l’avenir de mon foyer entre les mains de ma meilleure amie !











AfrikMag



Accueil Envoyer à un ami Partager