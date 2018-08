Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: « Je n’arrive pas à oublier mon premier mari » Rédigé par leral.net le Samedi 18 Août 2018 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Beaucoup d’entre nous vivent avec un ex-partenaire idéalisé dans un coin de leur tête.

Comment cet amour « fantôme » influe-t-il sur nos relations ? Est-il nuisible ou nécessaire ?

Oublier son 1er amour est peut-être la chose la plus difficile que vous aurez à faire. Des millions de personnes n’y parviennent pas. Plusieurs années après un refus réel ou supposé, elles fantasment encore sur la personne aimée et perdent le goût de vivre.

Dans le même temps, je connais personnellement des amis proches qui ont surmonté ce problème, avec beaucoup d’efforts.



Oublier un amour : voici pourquoi c’est si difficile ?

Il peut être très difficile d’oublier une personne aimée. La raison en est simple : on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, et il est possible d’aimer passionnément une seule personne tout au long de sa vie.

Si vous vous êtes épris(e) d’une personne qui a vraiment compté pour vous, ces sentiments ne disparaîtront pas d’un coup de baguette magique. Il faudra du temps.



Découvrez l’histoire troublante de Mariam, 27 ans.

Bonjour. Cela va faire 6 ans maintenant que je suis séparée d’avec mon premier mari, qui s’est aujourd’hui remarié avec une autre femme. J’ai eu plusieurs aventures mais je n’arrive pas à l’oublier ni à dormir. Je pense que je suis encore amoureuse de lui. Que dois-je faire?



