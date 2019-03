Confidence - « L’ami de mon chéri est en réalité le vrai père de mon fils…»

« J’ai 22 ans et j’étais dans une relation avec un homme que j’aimais beaucoup pendant quatre ans, même s’il n’était pas financièrement stable. J’étais avec lui et je ne l’avais jamais trompé jusqu’à ce que mon homme me présente un de ses amis.



Comme je suis très sociable, je m’entendais bien avec son ami et avant son départ, nous avons échangé nos contacts. Cet homme m’appelait chaque jour pour prendre de mes nouvelles et chaque fois que j’avais des problèmes avec mon mec, il m’aidait à les résoudre.



Un jour, il m’a dit qu’il voulait me faire sortir mais je lui ai dit que je demanderais la permission à mon chéri, mais il a dit que ce n’était pas nécessaire et que je ne devrais pas l’informer. J’ai accepté et nous sommes sortis boire un verre.



Nous sommes rentrés tard donc j’ai dû passer la nuit chez lui.



Pour abréger l’histoire, je suis tombée enceinte de lui et j’ai décidé d’avorter parce que j’étais encore à l’école mais, plus tard, j’ai changé d’avis.



Comme je ne savais pas comment parler de ma grossesse à mes parents, j’ai donc quitté la maison pour aller rester avec lui, même si je savais que ce n’était pas la bonne chose à faire, mais je n’avais pas le choix.



Il est arrivé un moment où ce type a commencé à me surprendre, en me disant qu’il n’était pas responsable de la grossesse, et que je devrais partir. Je suis donc allée chez une amie.



Je ne pouvais pas supporter cette honte seule, alors un jour, j’ai appelé mon premier homme et lui ai dit que j’étais enceinte de lui, il n’était pas convaincu, mais j’ai forcé la grossesse et il l’a acceptée. J’ai emménagé avec lui et il a pris ses responsabilités jusqu’à ce que j’accouche d’un petit garçon.



Le jour où j’ai accouché, l’homme qui avait nié la grossesse est arrivé à l’hôpital avec mon chéri, mais parce que je ne voulais pas que mon mec sache qu’il se passait quelque chose entre nous, j’ai réagi de manière positive, mais je l’ai plus tard averti que je ne voulais plus jamais revoir son visage dans ma vie.



Il a essayé de s’excuser.



Maintenant, le bébé a 1 an et 4 mois. Ma crainte est que l’ami, qui, en réalité est le vrai père de mon fils, dévoile un jour ce secret à mon chéri.



Mon chéri aime vraiment le garçon au maximum. Ce sera un coup dur pour lui s’il découvre la vérité.



S’il vous plaît j’ai besoin de vos conseils… Que dois-je faire ? »













afriquefemme.com