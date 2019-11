Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence - Léna: «Je n’aime pas ce que mon mari me fait au lit…» Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 15:12 | | 0 commentaire(s)| "Mariée depuis 5 ans, mon mari et moi vivons actuellement une situation assez compliquée. Il prend bien soin de moi, je veux dire sur le plan matériel et tout. Sauf, au lit il me fait des choses que je n’aime pas trop.

"Depuis quelques semaines, lorsqu’il rentre le soir, j’arrête ma respiration. Dès que nous éteignons la télé et allons au lit, il me demande de me déshabiller et de mettre à genoux devant lui en me demandant de le regarder droit dans les yeux. En bonne épouse, je m’exécute sans trop poser de questions. Il me fouette avec un s£xtoy jusqu’à ce que j’aie des marques sur tout le corps. Je me mets à le supplier mais il ne veut rien entendre et continuer de me frapper sur le dos, les f*sses tout en me mordant les seins. Cet exercice peut prendre 10 à 15 minutes. Après cela, il me met les menottes aux mains et m’attache les pieds pour que je ne puisse pas résister ou le gêner.



Il sort une bouteille contenant un liquide que je ne connais pas et me le verse partout. Lorsqu’il me fait l’amour, j’ai l’impression qu’il me viole tellement je sens en lui de la violence. Comme nous habitons seuls dans notre appartement, je me mets à crier, à le supplier mais plus je lui demande d’arrêter, plus il devient violent. Après qu’il a joui, il me libère et me demande pardon avant de s’endormir. Cependant, le lendemain, il recommencera. Moi, je n’ai que mes yeux pour pleurer. Je lui ai demandé de changer et il m’a dit « oui » mais il continue de me faire ces choses moches et humiliantes tous les soirs.



Pourtant, il n’était pas comme ça avant. Il a changé et je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui lui arrive pour qu’il me maltraite comme une bête. Dans la vraie vie, je suis quelqu’un qui aime avoir des rapports avec un homme mais je ne suis pas fan des rapports violents. Le matin, je ne parviens même pas à me lever pour faire ma toilette et aller au travail".



