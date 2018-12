Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence : “Ma belle mère demande à son fils de me quitter, car, elle m'a vue en rêve en train de la frapper” Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour, je souhaiterai que vous partagiez mon histoire avec les internautes. J’ai besoin de vos conseils. Je veux savoir si certaines femmes ont subi les méfaits de leurs belles mères jusqu’à la destruction de leurs mariages.



Mon nom est Stéphanie et j’ai 27 ans. Je vis en Afrique centrale et j’ai rencontré l’homme de ma vie quand nous faisions nos études en Europe. Ce fut le coup de foudre entre nous. Notre relation a commencé dès notre première année universitaire. Nous sommes vraiment fusionnels de telle sorte que je suis devenue la confidente de mon mari. Nous sommes les meilleurs amis.



Il m’a dit en début de notre relation que sa mère était “une femme compliquée”. Elle a toujours refusé qu’un de ses enfants envoie son copain ou sa copine à la maison. Pour elle, c’est un manque de respect. Il voyait donc ses grands frères et ses grandes sœurs se cacher quand ils avaient une copine ou un copain.



Quand sa mère apprenait qu’un de ses enfants affichait son amour dans les rues, ce dernier était copieusement battu à la maison par ses oncles. Ils ont donc grandi en recevant une éducation très stricte. Son père était plutôt simple, il laissait sa mère diriger la maison. J’avais donc peur de rencontrer cette dame qui pour moi avait terrorisé ces enfants.



Je suis tombée enceinte et quand mon chéri a annoncé la nouvelle à sa famille, sa maman a fait un scandale. Je l’entendais crier au téléphone. Elle hurlait et a insulté son fils. Finalement, nous avons décidé de nous unir avant de rentrer au pays.



Nous avons fait notre mariage civil. Imaginez la colère de nos parents respectifs qui ne comprenaient pas comment on pouvait être aussi irresponsables. Bon, j’ai essayé de les comprendre. Ma belle mère me montre par tous les moyens qu’elle ne m’apprécie pas car elle voulait choisir l’épouse de chacun de ses fils.



Un matin, elle a dit à mon mari qu’elle avait fait un songe. Dans ce rêve, je lui avais porté main et elle ne pouvait pas tolérer ce manque de respect. Elle a fait tout un scandale et a demandé à son fils de me quitter. Mon époux ne l’a pas écouté car il a trouvé son comportement ridicule.



Comment réagiriez-vous si votre belle mère agissait ainsi?

Afrikmag



Accueil Envoyer à un ami Partager