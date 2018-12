Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence : "Ma femme m'insulte et me gifle tout le temps" Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Je suis loin d’être un faiblard ou une poule mouillée. J’ai tellement dorloter mon épouse que maintenant elle pense que je suis son sac de poinçon.Elle me gifle sans raison ou me lance la télécommande au visage sans oublier les insultes que j’essuie tout le temps.



Un jour, elle m’a même cogné avec la voiture devant la maison. Nos voisins étaient sous le



choc. J’ai été hospitalisé pendant deux semaines.



Eh oui, c’est ma femme qui me fait subir tout ce calvaire! J’en ai parlé à ses parents mais ils m’ont demandé de la supporter car les femmes sont capricieuses. Ils vont prier pour elle.



La semaine dernière, elle a posé un acte qui était la goutte d’eau de trop. Elle a vu une photo de Rihanna nue dans mon téléphone et elle s’est mise à crier, m’accusant de me m*stuber. Elle a alors pris mon PS4 et l’a jeté dans un seau rempli d’eau.



Elle s’est mise à pleurer tout en me demandant pardon mais je suis à bout.



Ma mère m’a demandé d’utiliser ma ceinture et de la corriger. Elle veut que je lui donne la fessée que ses parents ne lui ont jamais donnée. S’il vous plait, ne me demandez pas de lui parler, elle n’est pas de ce monde.



Qu’est-ce que vous me conseillez?



