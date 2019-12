Confidence: «Mane ak sama yaye nio bok ben goor buniuy… »

"Je m’appelle Nadine, je suis une jeune fille âgée de 21 ans. Il y’a à peine 3 mois j’ai surpris ma mère au lit avec notre électricien, je les ai vus, ma mère était au-dessus de lui, prenant les rennes. Choquée parce ce que j’ai vu, je me suis mise à crier et ne me suis pas empêchée de pleurer.



Ils m’ont appelé et m’ont suppliée de ne rien dire. Le gars m’a calmée. Quelques jours plus tard, il est revenu chez nous pendant que ma mère n’était pas à la maison et a commencé à me toucher et avons couché ensemble par la suite. Depuis ce jour, nous avons des relations s3xuelles presque tous les jours.



La semaine dernière, j’ai réalisé que je suis enceinte de lui mais n’ai pas encore eu le courage de le lui dire car j’ai peur qu’il refuse la grossesse ou pire mette fin à notre relation.

Maintenant devrais-je avoué à mon père que ma mère l’a trompé avec notre électricien afin de pouvoir l’avoir pour moi seule? Ma mère est si impudique, comment peut-elle coucher avec un homme plus jeune qu’elle.



Je me suis retrouvée amoureuse de lui sachant qu’il entretient toujours des rapports avec ma mère.



Que dois-je faire? Aidez-mois s’il vous plait!"