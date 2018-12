Confidence : « Mon épouse a le double de mon salaire, mais elle refuse de m'aider dans les charges familiales. »

Je suis Boubacar et je suis un instituteur. Ma femme se fait appeler C. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions à l’université. J’ai décidé de passer un concours pour devenir instituteur. Je trouvais que mon cursus universitaire prenait trop de temps.



Nous nous sommes mariés après ma première affectation. Ensuite, j’envoyais régulièrement de l’argent à C. pour payer sa scolarité, car elle a préféré continuer ses cours. Elle a été embauchée dans une banque. Ma femme est très intelligente et je suis fier d’elle. Je pensais que son salaire allait diminuer les charges financières auxquelles nous faisons face dans notre couple. Malheureusement, je me suis trompé.



Elle m’avait dit qu’elle ne touchait qu’une prime de transport



Mon ami qui travaille dans la même banque que ma femme, m’a dit que leur entreprise leur versait 250 000 F CFA de salaire mensuel. En plus, il m’a informé que C. devait avoir une augmentation salariale. Je ne comprends pas pourquoi elle me fait toutes ces cachotteries.



Quand je lui ai dit que je connaissais son vrai salaire, elle s’est mise en colère et m’a dit que je n’avais pas le droit de l’espionner. Elle m’a dit des méchancetés. Nous étions tous les deux en colère. Elle a osé me dire qu’elle regrettait de s’être mariée avec un simple instituteur comme moi. Sa phrase m’a beaucoup blessé.



Nous avons deux filles et pour l’amour de mes filles, je fais tout pour éviter les disputes. Chantal ne semble pas comprendre qu’un foyer se gère à deux. Surtout que son salaire est plus élevé que le mien. Elle me dit que c’est moi qui ai insisté pour l’épouser, et que si je ne peux pas la supporter, de partir. Elle est très impulsive. En outre, elle ne rate pas une occasion pour me rabaisser.



Elle a beaucoup changé, elle préfère prendre son argent pour acheter des sacs, des chaussures, des smartphones. Je ne comprends pas pourquoi elle veut tant paraître au lieu de se soucier de sa famille.



Heureusement que j’ai investi mon argent dans l’immobilier et cet investissement me permet de joindre les deux bouts et de m’occuper convenablement de mes filles. Toutes les tentatives de discussion avec elle se terminent par une violente dispute. Je suis vraiment fatigué. Je préfère me concentrer sur mes enfants. Est-ce qu’il y a des personnes qui vivent la même situation que moi? Comment avez-vous fait pour résoudre ce problème?



Merci pour vos conseils.