Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence : « Mon mari me demande de choisir entre mon travail et notre famille » Rédigé par leral.net le Samedi 31 Mars 2018 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|

Je suis légalement mariée avec mon homme et de notre union est née une belle petite fille que nous adorons.

Nous habitons la commune de Yopougon (Abidjan) dans notre propre maison. A cause de la distance qui sépare mon lieu d’habitation et le travail, je sors de la maison très tôt vers 6h pour ne pas être en retard et je rentre vers 20h30-21h.J’organise mon temps de sorte à ce que, quand je quitte la maison, il y ait à manger pour ma famille à midi et le soir, au cas où je rentre tardivement.

Ma fille est sous la garde d’une nounou, mais mon mari se plaint chaque fois qu’il rentre et ne me voit pas. Selon lui, je ne consacre pas assez de temps à ma famille.

Il n’ y a que les week-ends qu’on est tous réunis. Je consacre ce moment entièrement à Monsieu r et notre fille, on fait des ballades familiales ou des soirées cinéma. Je fais la cuisine et on partage tous les repas de la journée ensemble, à table.

Mon mari trouve que ce n’est pas suffisant et qu’il est préférable que je démissionne de mon boulot, afin de m’occuper de lui et notre fille.

On s’aime mais la seule chose qui fait objet de mésentente dans notre couple, c’est mon travail. Il persiste sur le fait que je ne devrais pas travailler.

Il est dans une grande société et jouit d’un traitement salarial très conséquent. Ma fille et moi ne manquons de rien, mais je me vois mal abandonner ma carrière.

Il m’a donnée un ultimatum de trois jours pour choisir entre notre famille et mon travail. Je l’aime, j’aime ma famille, mais également mon travail.

Que faire ? je suis perdue.

Emeraude ASSAH

AUTEUR: Emeraude Assah



Accueil Envoyer à un ami Partager