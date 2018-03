Confidence : "c'est la guerre froide entre moi et mon mari"

Je prends enfin le courage de parler de ce que je vis avec mon mari …la guerre froide, l’enfer… Je suis toujours la première à donner des conseils aux autres, mais là, je suis paumée.

Je suis mariée depuis 4 ans et on a une petite fille adorable de 2 ans et demie. J’ai un travail sympa. Mon mari est restaurateur commerçant depuis 3 ans maintenant et on se voit très peu avec son emploi du temps chargé. On vit en famille, tout ça car j’avais des problèmes de santé depuis 3 ans et mon mari était très occupé. En attendant d’acheter notre propre bien, nous avons loué un grand appart que l’on partage avec ma mère, mon petit frère et ma sœur [car eux aussi cherchaient un appart à l’époque].



C’était l’idée de mon mari. Nous n’avons pas de soucis avec eux et j’ai le soutien qu’il faut de la part de la famille. De plus, on est une famille très soudée car j’ai perdu mon père très jeune et entre frère et sœur on est très proche. Bref, le problème n’est pas là. Je voulais juste vous parler de la maison et de ses membres.

Venons au problème… Depuis que l’on a ce foutu resto, d’abord on se voyait très peu et maintenant le peu que l’on se voit, on ne se parle pas, pas du tout…Mon mari a toujours été têtu, égoïste, et pas très bavard. Cependant, il m’aimait. Jamais il ne m’a raconté des blagues ou des anecdotes, mais ça allait, on se parlait quand même. Désormais, il est devenu une créature odieuse et désagréable. Il ne répond pas quand je parle, ou à peine un oui ou un non. Il ne me regarde pas, il ne m’adresse même pas la parole. Il est agressif, on ne peut pas discuter avec lui, il se sent tout de suite offensé. Tout cela s’est fait petit à petit, pas en un jour.



Au lit, ça se passe bien mais je pense que pour lui on n’a pas besoin de parler au lit ou de parler du lit…Avant il me disait que je lui manquais. Il voulait que j’arrête de travailler pour être d’avantage auprès de lui alors que moi je ne vois pas l’intérêt car il n’a rien à me proposer en contrepartie. Il veut juste que je devienne une femme au foyer, que je ne puisse m’épanouir…Donc, ça on en parle plus.

Lorsque j’ai essayé de lui parler hier de la situation, après l’avoir obligé à parler car il ne me répond pas, tout ce que j’ai obtenu était que pour lui tout va bien, il ne pense pas que l’on a un problème, quand il y en a un il le dira haut et fort. Je lui ai dit que l’on ne se parle pas, que j’ai besoin qu’il me parle, que j’ai besoin de communiquer, mais rien. Je n’ai vu aucun sentiment de compréhension sur son visage, comme s’il n’était pas touché, même pas concerné. Je ne puis en parler à ma famille. J’en ai parlé à ma belle-mère (on est très complices toutes les deux). Je sais qu’il ne me trompe pas. Je lui ai demandé s’il avait quelqu’un, il a dit que non. Tous les dialogues s’avèrent inutiles….. Je ne sais plus que faire