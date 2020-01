Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence de Yacine : «Dama ame faiblessou Mbeur, damay… » Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 11:55 | | 0 commentaire(s)| "S’il y a une fille qui est vraiment fan de la lutte sénégalaise, c’est bien moi. J’aime tout dans la lutte mais j’aime surtout les lutteurs avec leurs muscles sauvages et leur ventre ballonné. Ils me font tellement craquer que je ressens du plaisir, rien que d’en parler."



Je m’appelle Yacine. Je suis une métisse sénégalo-mauritanienne et je vis à Dakar depuis toute petite. Je vais vous faire une confidence inédite, oui je vais vous expliquer pourquoi les lutteurs me font autant craquer. Quand j’étais au lycée, alors âgée seulement de 18 ans, je fréquentais avec une copine la plage de Guédiawaye. Nous nous y rendions pour regarder les lutteurs s’entraîner. Toutes les deux aimions regarder ces gaillards, torse nu, transpirer comme des vaches. On sentait tellement leur force à chaque contact ou cri.



Un soir, alors que j’étais encore vierge, je suis allée toute seule suivre les entraînements des lutteurs. Parmi eux, j’ai vu quelqu’un qui me plaisait beaucoup. Je me suis mise à le regarder travailler comme une bête. A force de le lorgner, il finit par s’en apercevoir. A la fin de la séance, il s’est approché de moi et m’a demandé mon nom. Je lui ai répondu avec le sourire. Nous avons discuté et il m’a proposé de me raccompagner. Je lui ai dit « non » sous prétexte que mes parents sont très jaloux. Il m’a donc proposé d’aller chez lui. Je ne sais pas ce qui m’a prise mais je l’ai suivi comme s’il m’avait jeté un sort. Chez lui, je ne vous dirai pas ce qui s’est passé mais quand je suis rentrée, je n’étais plus vierge.



Pour le plaisir, j’allais souvent le voir chez lui mais nous avons fini par rompre car il m’a surprise avec un autre lutteur. Je lui ai expliqué que j’avais un faible pour les lutteurs mais il ne voulait rien comprendre. Depuis, j’ai décidé de vivre ma vie sans jamais m’engager. Je me tapais tous les lutteurs que je rencontrais sur mon chemin. Je n’ose pas vous citer les noms ni tous les lutteurs avec lesquels j’ai connu une relation intime. Est ce que je vais arrêter un jour de me les taper? Pour le moment, j’en sais rien mais j’aimerais bien changer. Peut-être que j’ai été ensorcelée? Peut-être que j’ai besoin d’aller voir un féticheur pour qu’il me libère de ce mauvais sort? Peut-être que vous avez une solution à me proposer? Si c’est le cas, aidez-moi.



