Confidence : «je n’arrive plus à avoir une érection depuis que j’ai commencé à tromper ma femme»

« Bonjour, Depuis huit mois, j’ai une maîtresse que je désire vraiment, mais j’ai de gros problèmes d’érection avec elle. Alors qu’avec ma femme, tout se passe très bien.



J’ai encore fait l’amour avec elle presqu’une trentaine de minutes et depuis des semaines, c’est même de mieux en mieux. Qu’est-ce qui se passe ? Ma maîtresse est mariée également. Nous sommes très amoureux et pensons à quitter nos conjoints, mais j’ai peur de la perdre.



Mes premières fois, dans ma jeunesse, ont aussi été une catastrophe (peur de ne pas être à la hauteur). J’ai essayé les aphrodisiaques naturels… qui ne profitent qu’à ma femme ! Cette situation me rend dingue.’’











Source : afriquefemme.com