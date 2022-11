Confidences des supporters hollandais: Van Gaal a visionné 20 vidéos des Lions, son problème c'était... La défaite des Lions du Sénégal, même si c'est une surprise, surtout au vu du déroulement de la rencontre, n'en est plus une, avec les revers de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite et de l'Allemagne devant le Japon. Non sans signaler les matchs nuls du Danemark devant la Tunisie et de la Croatie, vice championne du monde face au Maroc.

En effet, selon nos compatriotes qui sont du voyage du Qatar, et qui ont taillé bavette avec les supporters des Oranje, c'est une vraie surprise pour eux d'avoir battu le Sénégal. Surtout avec deux buts d'écart.



Van Gaal, c'est 20 vidéos visionnées du Sénégal



Selon ces derniers, "Van Gaal a visionné 20 vidéos de l'équipe nationale du Sénégal et a conclu que l'équipe a des difficultés avec le bloc bas et que le Sénégal a toujours gagné son premier match de coupe du monde", renseignent les supporters sénégalais et confirmés leurs homologues hollandais.



Toujours selon eux, le problème de Van Gaal, "c'était de faire tout pour ne perdre le premier match, toujours favorable au Sénégal. Son problème, ce n'était pas comment gagner, mais comment faire pour ne pas perdre le gain de la rencontre".









