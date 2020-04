Confinement : des Parisiens décident de "s’auto-déconfiner" et font polémique

Ce samedi 25 avril, en début de soirée, un journaliste travaillant notamment pour Arte et prénommé Corentin Chrétien-Droz a publié une vidéo d'environ une minute et trente secondes sur son compte Twitter. Sur celle-ci, on y voit des Parisiens filmés en train de danser, de s'enlacer et ne pas respecter le confinement et les mesures de distanciation sociale au rythme de la chanson "Laissez-moi danser", de Dalida.



Comme l'explique le journaliste"le 18ème vient officiellement de s’auto-déconfiner (et il aimerait qu’on le laisse danser)". Oui, c'est bien ce que vous pensez : cette dizaine de personne a décidé de faire fi des mesures sanitaires en cours et de "s'auto-déconfiner", sans attendre les décisions du gouvernement.

Le 18ème vient officiellement de s’auto-déconfiner (et il aimerait qu’on le laisse danser). pic.twitter.com/xXkkRJ490w

— Corentin Chrétien-Droz (@CocoChrist) April 25, 2020



Immédiatement après la publication de cette vidéo choquante (que vous pouvez voir ci-dessus), les internautes ont réagi. Et ils ont été virulents. "La puissance de cette vidéo qui montre la décadence de nos sociétés... Des bobos totalement déconnectés et qui se croient au dessus de tout sous les yeux ébahis des livreurs deliveroo qui risquent leur vie pour une canette de coca et un paquet de maltesers...", écrit un Twitto, alors qu'un autre explique : "c'est une question de c*nnards qui respectent rien, et ça touche toutes les catégories de population...".



Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues pour disperser ces quelques Parisiens du 18e arrondissement de la capitale. "Mais la police, qui aimerait qu’on la laisse bosser, vient officiellement de reconfiner le 18ème. [...] Précision pour nuancer des réponses très violentes. Le 18ème est très confiné. Il s’agissait de 20-30 personnes dansant sous un balcon plus des badauds ébahis... Une minute après mon arrivée, la police a mis fin à la musique avant même que Dalida ait fini de chanter", a ainsi indiqué Corentin Chrétien-Droz. Une douzaine d'heures après la publication, cette vidéo compte près de 12 000 retweets.



gentside.com