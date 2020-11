Confiscation de ses biens : Tahirou Sarr attaque l?arrêt de la Cour suprême

L’ancien directeur du Cadastre condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) conteste toujours les faits. Et l’arrêt de la Cour suprême rendu le 16 janvier dernier confirmant celui de la Crei et par lequel il a été ordonné la confiscation de ses biens ne le convainc pas non plus.

Recours introduit

Tahibou Ndiaye a donc fait un recours contre l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour suprême, espérant que les Chambres réunies vont lui donner gain de cause. Selon Les Echos, ce sont les vacances judiciaires qui ont un peu retardé le dossier, mais ce dernier recours est dans le circuit au niveau de la haute juridiction. A ce stade de la procédure, les conseils sont en phase d’écritures. C’est à la suite de tout cela que le rapporteur va faire le résumé et l’affaire sera ensuite enrôlée. Tahibou Ndiaye peut donc égrener son chapelet et prier.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-32264-confiscatio...