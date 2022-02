Conflit Ukraine-Russie : quelle réaction des pays africains ?

Même si le conflit a déjà éclaté, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne perd pas espoir d'une médiation. Il s'est exprimé ce vendredi en marge du Intergovernmental National litigation forum. Il en appelle au Conseil de sécurité de l'Onu d'organiser une médiation entre les deux parties afin de mettre fin au conflit et de taire les armes.



''À l'heure actuelle, les partis doivent s'asseoir ensemble, afin de mettre immédiatement un terme à ce conflit qui tend à devenir un conflit violent. Je demande donc au Conseil de sécurité des Nations unies de faire son travail de médiation. S'il y a un moment dans le monde où le Conseil de sécurité des Nations Unies doit s'affirmer, c'est bien celui où ils se donnent la main pour résoudre ce conflit et mettre fin aux guerres'', affirme M. Ramaphosa.



Cyril Ramaphosa a également annoncé vouloir entamer une discussion avec la Russie et les Etats Unis. ''Il est temps qu'ils se donnent la main pour résoudre ce conflit afin que les guerres cessent. Ils devraient pouvoir solliciter une réunion pour que la question soit discutée. Nous sommes sur le point d'entamer une discussion avec la Russie, pas seulement la Russie mais aussi les États-Unis.'' (BBC)

Source : https://www.impact.sn/Conflit-Ukraine-Russie-quell...